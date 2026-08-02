Tiro al piattello, partecipanti da tutta l’Isola 

Si è chiusa la seconda edizione del trofeo Città di Gesico dedicato al tiro al piattello promossa dal comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro. Appassionati di tutta la Sardegna si sono sfidati in un clima di sportività e aggregazione. «Siamo riuscite a garantire due giornate di puro divertimento e un’accoglienza veramente calorosa, confermando il valore di un’iniziativa che cresce di edizione in edizione», commenta la presidente del comitato Alessandra Pardu. Il primo posto è andato stato il gesichese Andrea Bonu, che ha conquistato 40 punti. Secondo Samuel Vargiu di Guamaggiore con 35 punti, sul terzo gradino del podio è salito Paolo Cadoni di Santa Teresa di Gallura con 30 punti. Completano la classifica Stefano Murgia, Graziano Casula, Roberto Cadau, Daniele Masala, Giuseppe Spano, Andrea Cocco, Andrea Spano e Danilo Carboni. «Il successo conferma l’impegno del Comitato, vero motore della manifestazione», sottolinea la vicesindaca Cinzia Porceddu. (sev. sir.)

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