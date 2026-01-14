Tir si ribalta, chiusa la Statale 131 

Il tir sbarrava quasi la strada. Da un lato all’altro delle due corsie, l’intera carreggiata era occupata dal mezzo pesante che si è ribaltato sulla 131 all’altezza del bivio per Terralba. Statale chiusa e traffico deviato, con lunghe code e qualche disagio fino a quando nella tarda serata l'autoarticolato è stato rimosso.

L’incidente

L’allarme è scattato poco dopo le 18. Probabilmente a causa di un guasto meccanico alle ruote, il mezzo ha iniziato a sbandare, poi il conducente ne ha perso il controllo e l’autoarticolato si è ribaltato su un lato bloccando entrambe le corsie in direzione Cagliari all’altezza del chilometro 71, nel territorio di Uras. Fortunatamente l’uomo non è rimasto ferito, è uscito da solo dall’abitacolo e ha subito chiamato i soccorsi. Nel frattempo diverse auto si sono incolonnate, si sono formate lunghe code e non sono mancati i disagi.

I soccorsi

Poco dopo sulla Statale sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Laconi che, vista la situazione piuttosto caotica, hanno deciso di chiudere la strada anche per consentire che le operazioni di rimozione del mezzo si potessero svolgere in totale sicurezza. Il traffico invece è stato deviato al chilometro 73 (svincolo Terralba) lungo la strada complanare, per poi immettersi sulla Statale al chilometro 67. I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano con una loro gru hanno rimosso il mezzo pesante e messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono andate avanti per circa due ore, gli operai dell’Anas hanno ripulito la carreggiata e sistemato il manto d’asfalto danneggiato dall’impatto del mezzo. In tarda serata la strada è stata riaperta e la circolazione è potuta riprendere in maniera regolare.

