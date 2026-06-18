“Time in Jazz” e la festa per Antonello Salis 

Berchidda è pronta ad accogliere il primo capitolo della trentanovesima edizione di “Time in Jazz”. Il festival ideato e diretto da Paolo Fresu prende il via con la tre giorni in programma da oggi a domenica: un intenso weekend di appuntamenti che anticipa e già racchiude lo spirito di “Kind of blue”, titolo che connota questa edizione del 2026 nel centenario della nascita di Miles Davis. Se nella sua tranche di agosto, in calendario dall'8 al 16, il festival si snoderà, come sempre, tra Berchidda e gli altri quindici centri e località coinvolti quest’anno, le tre giornate di questa fine di settimana di giugno si svolgeranno interamente nel paese natale di Paolo Fresu, facendo base a Sa colte 'e su oltiju, il giardino di Sa Casara, l'ex caseificio da anni sede di Time in Jazz, dove prenderà forma un percorso fatto di musica, incontri, memoria, nuove produzioni e dialoghi tra generazioni.

Oggi

Il sipario sulla trentanovesima edizione di Time in Jazz si alzerà con “Il battito del jazz”, titolo scelto per l'incontro in programma alle 19 con i batteristi storici Gegè Munari e Gianni Cazzola in dialogo con il direttore artistico Paolo Fresu. Il loro dialogo non sarà un’intervista, ma un intreccio di memorie e visioni, un racconto a più voci della vitalità di un'epoca e la sua eredità nel presente. I musicisti si esibiranno poi, dal vivo, alle 22.30. In serata, alle 21, il palco accoglierà il trio del chitarrista berchiddese Peppe Spanu con Antonio Argiolas alla batteria e Angelo Salaris al basso elettrico e ai synth. In chiusura il dj set di Cris.

Domani

Alle 19 l’incontro con un altro grande musicista, Antonello Salis, a colloquio con l’amico di sempre Paolo Fresu: “Blu come libertà” il titolo dell’appuntamento che culminerà con la consegna del Premio alla Carriera al pianista e fisarmonicista sardo. Poi, alle 21, via alla musica dal vivo: Casadilego, Aska Kaneko, Tomohiro Yahiro, Natalio Mangalavite, Carlos Buschini. Dj set per il gran finale.

Dopodomani

Alle 12 Mario Ganau e il suo “Miniatures”, progetto ospitato dal centro di produzione Insulae Lab. Alle 19 protagonista Paolo Fresu con il suo podcast “Qualcosa di Miles. Dalle 21, la musica dal vivo: Antonello Salis, Ilaria Porceddu, Emanuele Contis, Nicola Vacca. Dj Cris per i saluti finali.

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