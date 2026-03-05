VaiOnline
“The Hurt Locker” 

Una squadra di artificieri specializzata nella ricerca e neutralizzazione delle mine in Iraq si appresta ad entrare in una delle tante città martoriate dalla guerra. Ognuno dei membri del team sa che chiunque potrebbe essere un nemico. Ecco, alle 21.10 su Rai Movie, “The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow. Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel settembre 2008 ed è stato distribuito nelle sale italiane il 10 ottobre dello stesso anno con scarsi risultati al botteghino. Ma, nel 2010, arrivano i Premi Oscar: 6, tra i quali quello per il miglior film. Nel 2020 è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

