Il dolore di tutta la comunità 

Nel rione Iscra, a Ghilarza, dove la famiglia Pinna viveva, c’è grande incredulità. Qualche mese fa il ritrovamento in un’abitazione di un pensionato morto, ora la tragedia di Luciano e Antonia Pinna. «Erano persone buone, che non meritavano tutto questo», sussurra con voce rotta dall’emozione Antioco Murgia, che abita a poche decine di metri dalla loro casa.

Tutti si interrogano sul perché di una tragedia simile. All’esterno dell’abitazione i due figli, ieri mattina, non si davano pace. Adriano, dipendente della tipografia Ghilarzese situata a pochi passi dalla casa dei genitori, ogni mattina passava a salutarli prima di iniziare il turno. I titolari della famiglia Fodde e i colleghi, presenti sul posto con le lacrime agli occhi, hanno cercato di offrirgli un abbraccio e qualche parola di sostegno. Andrea, agente di commercio, pur non vivendo a Ghilarza, aveva costruito un appartamento accanto ai genitori e tornava molto spesso in paese.

Il lutto coinvolge anche il mondo sportivo: Adriano è stato per anni calciatore e capitano della squadra locale, apprezzato per serietà e attaccamento alla maglia. «È un dolore immenso – afferma il presidente Fabrizio Miscali – a nome di tutte le componenti societarie esprimo la nostra vicinanza affettuosa alla famiglia Pinna, e in particolare ad Adriano, che è sempre stato non solo un atleta, ma una presenza preziosa per tutti noi». A piangere Luciano e Antonia ci sono anche tantissimi compagni della formazione di calcio dell’Over 40 Amatori Ghilarza, dove Adriano milita e di cui anche il fratello Andrea è sempre stato un sostenitore attivo, avendo sponsorizzato la squadra con il nome della sua azienda. Affettuosi attestati di vicinanza arrivano anche da tutto il mondo dello sport non solo locale ma provinciale e del capoluogo. «La Spd Tharros - si legge in una nota della società del patron Tonio Mura - con profondo rispetto e sincera partecipazione al grande dolore, si unisce al lutto di Andrea e Adriano per la scomparsa dei loro cari genitori. A loro e a tutta la famiglia giunga il più sentito cordoglio da parte di tutto il mondo Tharros e un caloroso abbraccio all’intera comunità di Ghilarza».

RIPRODUZIONE RISERVATA