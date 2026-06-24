VaiOnline
Le novità.
25 giugno 2026 alle 00:14

Tfr, dal 1° luglio le nuove regole 

Il lavoratore avrà 60 giorni di tempo per decidere di lasciarlo o meno in azienda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Entrano in vigore dal 1° luglio le nuove regole per i fondi pensione e per il Tfr. Le novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e interessano al tempo stesso sia le aziende sia i lavoratori, esclusi quelli domestici. Tra le modifiche principali c’è quella della finestra temporale ridotta da 6 mesi a 60 giorni per la scelta di lasciare il Tfr in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione. La riduzione riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio in poi. In caso di mancata preferenza dopo due mesi, ici sarà l’adesione automatica alla previdenza complementare con una iscrizione d’ufficio al fondo del contratto nazionale applicato. Se il nuovo assunto volesse invece mantenere il Tfr in azienda lo deve mettere per iscritto entro 60 giorni dalla firma.

Lavoratori

Per i lavoratori di prima assunzione, ovvero i giovani che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro subordinato, l’adesione automatica alla previdenza complementare scatta immediatamente al momento della firma del contratto. Per gli altri che hanno alle spalle già altre esperienze lavorative e cambiano dunque lavoro, l’adesione automatica avviene solamente se il dipendente dispone già di una posizione previdenziale attiva e vi destina il proprio Tfr. Per verificare la situazione previdenziale del neo-assunto, il datore di lavoro deve raccogliere una sua dichiarazione scritta. In caso di contratti dalla durata inferiore ai due mesi, l'adesione non si applica perché non ci sarebbe il tempo minimo per decidere. Pause o sospensioni dell'attività, come malattia o cassa integrazione, non interrompono il conteggio dei 60 giorni.

Le opzioni

I lavoratori non di prima assunzione hanno diverse scenari a disposizione a seconda delle scelte precedentemente prese. Per quelli che non avevano aderito ad alcun fondo, lasciando il Tfr in azienda, l’automatismo non si applica. Il Tfr resta in azienda a meno che il lavoratore non scelga di destinarlo a un fondo successivamente. Se il lavoratore è iscritto a un fondo senza versare il Tfr, il meccanismo di silenzio-assenso non scatta. Scatta, invece, per chi ha un fondo attivo con versamento di Tfr, a meno che non decida di destinarlo a un altro fondo nei 60 giorni successivi alla nuova assunzione.

Le aziende

Dal 1° luglio, le aziende sono obbligate a consegnare al nuovo dipendente un documento che spieghi il funzionamento dell’adesione automatica, i tempi, i fondi di destinazione e le conseguenze sui contributi. In caso di adesione automatica dopo i 60 giorni, i versamenti partiranno dal mese successivo, ma dovranno includere in un’unica soluzione tutte le quote arretrate maturate dal primo giorno di assunzione. Se il contratto prevede un periodo di prova senza obbligo contributivo, il Tfr si versa comunque da subito. I contributi inizieranno, invece, al superamento della prova. Le nuove regole non incidono solamente sulla destinazione del Tfr, ma fanno scattare anche l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Boccheggia l’Europa, battuti tutti i record

Mai così in alto le temperature a giugno in Francia e Regno Unito, vittime in Spagna 
I Riformatori chiedono di andare in Consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema Ets

Continuità merci, seduta straordinaria

Il centrodestra: «I sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell’insularità» 
Regione

L’economia sarda rallenta, stipendi bassi

Reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza 
Massimiliano Rais
Si apre un caso anche sulla quantificazione dei ricavi: «Il contributo di Regione e Comune andrebbe valutato meglio»

«Soldi pubblici all’hotel, non ci stiamo»

Il progetto del nuovo Sant'Elia, altolà di Federalberghi: «Noi favorevoli solo allo stadio» 
Alessandra Carta
Vendita record

A Villa Certosa un hotel extra lusso

La residenza di Berlusconi acquistata da una società dello sceicco Al Thani 
Caterina De Roberto
La scelta

Alemanno, dal carcere a Vannacci

Libero dopo 540 giorni di detenzione: «Farò politica con il generale» 
Indagini

«Le bambine vogliono stare con me»

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 