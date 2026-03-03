Terzo lotto di lavori sul lungomare 

Partirà dopo l’estate il terzo lotto per la riqualificazione del lungomare Colombo a Portoscuso. A disposizione ci sono 700 mila euro: l’intervento sarà il continuo dei lavori dello scorso anno. «A breve procederemo con il bando per appaltare i lavori – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Alimonda – con la somma a disposizione faremo il pezzo di lungomare fino al Nautilus, poi con altri fondi passeremo al quarto lotto. I lavori inizieranno non prima di settembre, con lo stesso stile e gli stessi materiali dei primi due lotti». Continuerà così il restyling del lungomare, spazio caratteristico e centrale di Portoscuso. I lavori sono iniziati dallo spazio adiacente la piazza del Municipio con la riqualificazione di tutta l’area, poi sono proseguiti con il secondo lotto nella parte centrale del lungomare. Ora si attende il terzo lotto.

Per il lungomare ci sono novità in arrivo anche per l’illuminazione pubblica. «Abbiamo programmato di potenziare l’impianto – dice il vicesindaco Alimonda - in quelle aree del lungomare in cui siamo già intervenuti e che risultano non abbastanza illuminate. Nei punti critici sarà potenziata l’illuminazione pubblica».

