Promozione/A.
15 gennaio 2026 alle 00:32

Terralba di nuovo sul podio 

Il sofferto successo casalingo sul Tonara vale il terzo posto 

Terralba F. bellu 2

Tonara 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, La Macchia, L. Orrù, Mereu, Uliana, Concu (40’ st Lardieri), Ciarniello, Atzori (20’ st Lasi), Piras (14’ st Tosi, 40’ st Frongia), Porru, Sanna (31’ st Corda). In panchina A. Orrù, F. Cherchi, Grussu, Angioi. Allenatore Porcu.

Tonara (4-3-3) : L. Cherchi, Casula (40’ st G. Murru), Carboni (30’ st Trogu), Floris, Poddie, Gavrila, Diouf, Mbaye, Noli, Ruggeri, Diabaka (14’ st Maccioni). In panchina Medde, A. Murru, Brodu. Allenatore Pia.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 4’ e 24’ Sanna; st 4’ Diouf.

Note : ammonito Porru. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 150.

Terralba. Il Terralba F. Bellu si impone nel recupero della prima giornata di ritorno di Promozione (girone A) contro il Tonara (2-1) e raggiunge il Guspini in terza posizione a quota 40 (a -2 dalla vetta occupata dalla Villacidrese).

I terralbesi nei primi 25’ vanno avanti di due reti grazie alla doppietta di Sanna. Al 4’ l’undici di casa realizza di testa su bel cross da sinistra di Luca Orrù. Al 24’, invece, batte Cherchi con un diagonale mancino su assist di Atzori. I padroni di casa nel primo tempo potrebbero andare ancora a rete con Porru, Sanna e Atzori, ma all’inizio del secondo il Tonara accorcia.

Al 4’ sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo la palla termina a Diouf all’altezza del dischetto del rigore: il destro secco del giocatore termina in rete nonostante l’opposizione di Toro. Nella ripresa Sanna va vicino al tris in 3 occasioni ma il portiere ospite ribatte. Assalto finale degli ospiti, ma il risultato non cambia.

