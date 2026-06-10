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Poetto.
11 giugno 2026 alle 00:32

Tentano di rubare uno scooter caricandolo su un furgone: arrestati 

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Hanno provato a rubare uno scooter cercando di caricarlo dentro un furgone, decidendo poi di abbandonarlo lungo la strada e allontanarsi. Questa la ricostruzione dei poliziotti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di controllo al Poetto e che ha portato all’arresto del 24enne Nicholas Benossa e del 45enne Thomas Muscas. L’accusa per entrambi, già noti alle forze dell’ordine, è quella di tentato furto aggravato in concorso di un motociclo.

L’episodio era stato segnalato al numero unico di emergenza 112. Dopo aver ritrovato il mezzo abbandonato a terra, gli agenti si sono messi alla ricerca del furgone con cui i due presunti autori del tentato furto si sono poi allontanati, individuandoli poco dopo. Nel frattempo, un giovane aveva fermato un’altra pattuglia delle Volanti proprio per segnalare il furto del proprio mezzo. Per Benossa e Muscas sono scattate così le manette, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.

Convalidato l’arresto, il gip ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di dimora solo nei confronti del 45enne.

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