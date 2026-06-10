VaiOnline
Calcio
11 giugno 2026 alle 00:33

Mondiali al via, l’Italia resta a guardare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via alle 21 (dopo la cerimonia inaugurale delle 19.30), con il match all’Azteca tra Messico e Sudafrica, il campionato del mondo di calcio più grande di sempre. Si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico: molte partite costringeranno i sostenitori europei a tenere gli occhi aperti fino all’alba. Di sicuro gli italiani saranno spettatori disinteressati per la terza volta di fila. Le favorite sono Spagna, Francia e Brasile. Attesa per le prestazioni di Messi e Ronaldo, stelle infinite della rassegna iridata. Ma pronti a brillare anche Yamal, Haaland e Mbappé. Intanto non si placano le polemiche sulla sicurezza.

l Alle pagine 44, 45

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 