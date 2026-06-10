Mondiali al via, l’Italia resta a guardare 

Al via alle 21 (dopo la cerimonia inaugurale delle 19.30), con il match all’Azteca tra Messico e Sudafrica, il campionato del mondo di calcio più grande di sempre. Si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico: molte partite costringeranno i sostenitori europei a tenere gli occhi aperti fino all’alba. Di sicuro gli italiani saranno spettatori disinteressati per la terza volta di fila. Le favorite sono Spagna, Francia e Brasile. Attesa per le prestazioni di Messi e Ronaldo, stelle infinite della rassegna iridata. Ma pronti a brillare anche Yamal, Haaland e Mbappé. Intanto non si placano le polemiche sulla sicurezza.

l Alle pagine 44, 45