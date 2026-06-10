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Il caso.
11 giugno 2026 alle 00:33

Tajani: l’inchiesta non mi pare un granché, avanti con il Ponte 

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«Io non voglio interferire nella vicenda giudiziaria però insomma non mi pare che sia granché. Il Ponte dello Stretto è un grande progetto che deve andare avanti, una grande infrastruttura che deve andare avanti, poi la giustizia deve fare il suo corso però non strumentalizziamo. Tutto questo che è accaduto non ha avuto un grande effetto perché poi la decisione della Corte dei Conti non andò come speravano». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a Ping Pong su Radio1.

Intanto dall’inchiesta emerge che secondo i Pm romani Francesco Saccomanno, già componente del cda della società Stretto di Messina, e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio puntavano a corrompere non solo Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, ma il maggior numero di giudici contabili per «condizionare le loro scelte» sul Ponte. Per la Procura avrebbero tentato di avvicinare almeno altri due giudici per avere “talpe” nel collegio che doveva occuparsi dei controlli di legittimità sull’approvazione della delibera del Cipess, il Comitato interministeriale, relativo all'infrastruttura. Gli inviti e le offerte ai giudici sarebbero avvenute nell’ottobre scorso, ma senza alcun risultato: i due togati, avvicinati, non risposero alle sollecitazioni. Un modus operandi che secondo gli inquirenti ebbe però risultati diversi con Miele, che vive nello stesso palazzo di Virgiglio nella zona nord di Roma. Il giudice avrebbe infatti offerto la propria disponibilità, fornendo costanti aggiornamenti sull'andamento della procedura, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sullo sviluppo della relativa Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte. I pm ipotizzano uno scambio corruttivo legato a promesse su future nomine dopo il pensionamento di Miele.

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