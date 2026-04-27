Tenta un furto su un veicolo in sosta: arrestato 

È stato sorpreso mentre armeggiava vicino a un’auto in sosta in via Cornalias, nel quartiere di San Michele. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno notato l’uomo, un 57enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, durante un ordinario servizio di pattugliamento. L’intervento dei militari della Radiomobile ha permesso di evitare il furto all’interno del veicolo parcheggiato regolarmente in strada. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato una pinza e altri strumenti utili allo scasso, sottoposti tutti a sequestro. Il 57enne è stato così arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella propria abitazione in attesa della direttissima.

Poco più di una settimana fa, i carabinieri avevano arrestato altri due uomini, un 31enne e un 46enne, per furto dentro altrettante automobili in sosta. Quei due episodi si verificarono in centro. In entrambi i casi militari, avvisati dai passanti e dai proprietari dei veicoli, riuscirono ad intervenire e recuperare gli oggetti rubati all’interno delle due macchine

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