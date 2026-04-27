VaiOnline
Via Cornalias.
28 aprile 2026 alle 00:26

Tenta un furto su un veicolo in sosta: arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato sorpreso mentre armeggiava vicino a un’auto in sosta in via Cornalias, nel quartiere di San Michele. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno notato l’uomo, un 57enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, durante un ordinario servizio di pattugliamento. L’intervento dei militari della Radiomobile ha permesso di evitare il furto all’interno del veicolo parcheggiato regolarmente in strada. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato una pinza e altri strumenti utili allo scasso, sottoposti tutti a sequestro. Il 57enne è stato così arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella propria abitazione in attesa della direttissima.

Poco più di una settimana fa, i carabinieri avevano arrestato altri due uomini, un 31enne e un 46enne, per furto dentro altrettante automobili in sosta. Quei due episodi si verificarono in centro. In entrambi i casi militari, avvisati dai passanti e dai proprietari dei veicoli, riuscirono ad intervenire e recuperare gli oggetti rubati all’interno delle due macchine

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta