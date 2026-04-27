«Autismo, legge ancora ferma»  

«Lo stanziamento di risorse finanziarie per dare supporto a famiglie e persone che soffrono dello spettro autistico non è più rinviabile. Chiediamo che la Regione non stia ferma a guardare anche questa volta».

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Piga, primo firmatario della mozione presentata ieri mattina, affinché la Regione stanzi immediatamente 10 milioni di euro nella prossima variazione di bilancio. «Nella scorsa legislatura è stata approvata la legge 14/2022, un provvedimento unitario e trasversale che poneva le basi per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, tuttavia dispiace constatare che questa legge è chiusa in un cassetto senza essere attuata», sottolinea Piga.

In questi due anni di legislatura, nelle leggi di stabilità e successive variazioni, è stato proposto, con diversi emendamenti, lo stanziamento di risorse per dare concreta attuazione alla legge, «ma ogni volta la proposta è stata bocciata per mancanza di coperture finanziarie, ora le scuse sono finite, con la variazione di bilancio di primavera c'è un tesoretto da spendere proveniente dalla vertenza entrate e anche il tema dell'autismo dovrà avere il suo spazio», aggiunge il consigliere.

«La presidente Todde non può continuare a guardare oltre Tirreno, deve iniziare a occuparsi dei problemi di casa nostra in modo serio e deciso. Chiediamo che la Regione, nell’ambito della prossima variazione di bilancio, destini una dotazione finanziaria, per l’anno in corso, di 10 milioni di euro, finalizzata all’attuazione della legge 14/2022. Chiediamo inoltre che venga garantito un monitoraggio periodico dello stato di attuazione dei programmi e delle azioni avviate attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate».

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