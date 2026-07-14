Tenta di bruciare l’auto della compagna, arrestato 

Una storia d’amore che ha rischiato di concludersi con un’auto data alle fiamme. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio del locale Corte Noa a Pula. Massimiliano Olla, 54enne di Sinnai, dopo aver terminato il turno di lavoro, ha raggiunto il locale dove era impegnata la compagna. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di tentato furto nei supermercati del paese. Secondo quanto ricostruito, Olla ha cosparso di liquido infiammabile l’auto della donna con l’intenzione di incendiarla, ma è stato fermato prima di riuscire ad appiccare il fuoco. Alcuni testimoni hanno dato l’allarme, consentendo l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari. I militari hanno bloccato Olla e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato danneggiamento seguito da incendio. Ieri, il processo per direttissima al Tribunale di Cagliari: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa. ( f.c. )

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