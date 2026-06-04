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Settimo.
05 giugno 2026 alle 00:33

Tennistavolo, Sandro Lecca è campione 

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Ancora un successo di Sandro Lecca atleta di Settimo San Pietro (tesserato con la società Tennistavolo Sinnai), ai campionati italiani paralimpici di Tennistavolo a Cesena. Lecca ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria esordienti. A monopolizzare l’ultima delle cinque intense giornate di gare, sono stati i singolari maschili e femminili esordienti in carrozzina e in piedi, che sono stati premiati dal vicepresidente federale Paolo Puglisi. Nella classe 1-5 maschile, Sandro Lecca ha conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale per 3-0 Vittorio Da Mosto della Polisportiva Terraglio.

Due anni fa, Lecca ha conquistato a New Delhi in India la medaglia d’argento dei tiratori in carrozzina nella Coppa del Mondo WSPS. Nel suo palmares, anche il prestigioso successo in Germania colto nel 2023 con gli Invictus Games, dove ha rappresentato l'Italia nel tiro con l’arco e nel rowing.

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