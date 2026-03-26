Tennis e ciclismo a “L’Informatore 360” 

Si parlerà di tennis e di ciclismo questo pomeriggio a “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale che va in onda il venerdì in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, il maestro e dirigente di tennis, Andrea “Bubu” Melis, impegnato nell’organizzazione del Super Next Gen (dal 3 aprile a Cagliari) e Flavio Sulas, dirigente della Royal Bike Sassari, che fa parte delle società che presentano il Challenge B. M. Sport-Salvatore Meloni di ciclismo, al via domenica da Olbia.