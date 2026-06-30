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Barrali.
01 luglio 2026 alle 00:35

Telecamere e nuova illuminazione contro i furti nell’area industriale 

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Telecamere nei varchi di accesso e nella parte interna della zona industriale di Barrali. Un impianto di videosorveglianza connesso al sistema di registrazione della Polizia Locale e collegato con un ponte radio al sito del Comune.

Al via la seconda fase del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Is Arenas. Un provvedimento necessario per arginare i furti e i danneggiamenti che si sono verificati anche di recente. Il sistema di controllo costerà alle casse comunali circa 20mila euro che si aggiungono ai 93mila destinati agli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuovi punti luce nelle parti mancanti e la sostituzione di tutte le vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti a Led a basso consumo energetico.

Previsto anche il completamento della rete di illuminazione dei parcheggi nord e sud della zona industriale. Per la riqualificazione della zona Pip il Comune ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dalla Regione cui se ne aggiungeranno circa 100mila di cofinanziamento comunale per un costo complessivo di 400mila.

Ma è in programma anche la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e della viabilità. Per quest’ultimo stralcio del progetto, in via di definizione, la somma stanziata è di 287mila euro.

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