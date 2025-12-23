Tassa di soggiorno, sfida sugli incassi

Oristano cresce ma non quanto Cabras. Nella classifica di fine anno degli incassi dall’imposta di soggiorno ormai il centro lagunare ha raggiunto il capoluogo. Nel 2025 le 117.222 presenze nelle strutture ricettive di Cabras hanno portato nelle casse comunali 209mila euro. Gli incassi del Comune di Oristano arrivano a 214mila. Un numero che davvero va oltre ogni più rosea aspettativa degli amministratori comunali cabraresi, consapevoli che i controlli nelle strutture non regolari, che hanno già portato i primi risultati, devono proseguire.

I controlli

I controlli a Cabras vengono effettuati a fine stagione. Viene verificato se l’operatore che ha comunicato i dati degli ospiti al Servizio alloggiati della questura ha poi versato l’imposta o se le strutture presenti sui portali online di prenotazione sono in regola. Ma vengono prese in considerazione anche le segnalazioni dei cittadini. «Dati importanti che come Comune non possiamo avere - spiega il sindaco, Andrea Abis - ben venga l'attività di controllo messa in atto dalla Finanza».

Le presenze

Quest’anno quindi si chiude con un dato record per Cabras. «Rispetto al 2023 c'è stato un incremento del 20%. Grazie alla tassa di soggiorno, due anni fa avevamo registrato 98mila presenze, ma in quel conteggio erano comprese anche le 5.264 persone che arrivavano dal campeggio comunale di Is Arutas, che nel 2025, essendo chiuso, non ha versato nulla», commenta Abis. C'è però un incremento anche rispetto al 2024, quando con la tassa di soggiorno si erano registrate 100.965 presenze.

Gli incassi

«Per il 2025 siamo arrivati a 209mila euro di incassi - annuncia Abis - Si tratta del dato quasi definitivo, manca magari qualche operatore ritardatario, ma ormai ci siamo. Una cifra che corrisponde ai dati delle presenze, ma che potrebbe essere molto più alta se tutti i titolari delle attività dichiarassero in maniera corretta». Lo scorso anno l’incasso si fermò a 166mila euro.

Gli altri centri

Il Comune di Oristano , secondo i dati Siope (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici che certifica quotidianamente entrate e uscite) registra un sensibile aumento di incassi nel 2025 (214mila euro) rispetto al 2024 (204mila). Crescono anche Bosa (da 105mila a 120mila euro) . Fordongianus tocca i 76mila già registrati nel 2024 mentre crolla San Vero che dimezza gli incassi passando da 79mila euro dello scorso anno a 48mila.

