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Maracalagonis-Sinnai.
29 luglio 2026 alle 00:45

Tari e lavori pubblici al vaglio dei consiglieri 

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Appuntamento oggi con i Consigli comunali a Sinnai e Maracalagonis.

A Sinnai diversi i punti all’ordine del giorno a partire dalle 16,45. Si discuterà di una mozione sulle interruzioni ripetute e prolungate della fornitura di energia elettrica nel territorio comunale che, nei giorni scorsi, hanno creato pesantissimi disagi e danni. L’argomento sarà “competenze e iniziative del sindaco e del comune a tutela della popolazione, richiamo del gestore al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e la richiesta di un incontro al Prefetto”. Si discuterà anche dell’approvazione del regolamento attuativo comunale della “Rottamazione quinquies”, dell’approvazione delle modifiche al regolamento per l’applicazione della Tari, della presa d’atto del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026/28.

A Maracalagonis i lavori cominceranno alle 19. Da discutere alcune interrogazioni, l’approvazione del piano economico e finanziario, l’approvazione delle tariffe Tari per il 2026, la variazione al programma triennale dei lavori pubblici e il riconoscimento di un debito fuori bilancio. (r. s.)

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