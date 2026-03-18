VaiOnline
Mobilità.
19 marzo 2026 alle 00:30

Targa e polizza per i monopattini 

Scatta l’obbligo per i mezzi elettrici, ai trasgressori multe fino a 400 euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scattano targa ed assicurazione obbligatoria per i monopattini. Pena: una multa da 100 a 400 euro. Protestano gli operatori della micromobilità: «è una tassa mascherata con la scusa della sicurezza. Per noi un costo altissimo». È stato infatti pubblicato il provvedimento che avvia la novità prevista dalla riforma del Codice della Strada. Un nuovo “pezzo” dopo l'obbligo del casco introdotto nel 2024. Obbligo ancora non sempre rispettato. Diventano ora obbligatori targa e assicurazione: il rischio è una multa fino a 400 euro, ricorda Assoutenti.

Scadenze

Il decreto è entrato in vigore ieri e concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare l'obbligo dal prossimo 16 maggio. Potranno accedere alla piattaforma per richiedere la targa i cittadini, tramite Spid di secondo livello (nome utente e password più un codice temporaneo Otp via app o Sms) o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista. Sulla piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione.

Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l'associazione tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, ricorda Assoutenti.

I conti in tasca

Il costo della targa (da pagare tramite sistema PagoPa) è fissato in 8,66 euro, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l'Iva, 2,52 euro quale quota di maggiorazione destinata alle attività di formazione, segnaletica, sicurezza stradale. E con l'entrata in vigore della targa scatterà anche l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all'anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. «Auspichiamo che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per i monopattini non si ripeta la speculazione e la discriminazione territoriale, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia», afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

Protesta anche Assosharing che chiede un incontro urgente al governo: «Siamo basiti», dichiara il presidente Luigi Licchelli. «Un contrassegno che vale 8,66 euro arriva a costare 33 euro all'utente finale, perché le tasse accessorie superano del 300% il valore del bene. Non esiste un precedente simile in Europa. Chiamarla misura di sicurezza è un eufemismo: è una tassa mascherata, e i cittadini lo capiscono benissimo». Oltretutto «l'impatto economico della registrazione delle flotte è nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro per ciascun operatore: un costo che il ministero non può ignorare e che dai primi calcoli rappresenta un impatto sui fatturati degli operatori nell'ordine del 5%».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Non fate morire l’agricoltura»

l R. Carta, Murgia
Il Conflitto

Carburanti, il Governo taglia le accise: via libera allo sconto di 20 centesimi

Stanziato mezzo miliardo: l’obiettivo è calmierare i prezzi per venti giorni Ok al credito d’imposta per le imprese e a maggiori poteri del Garante 
La protesta

Traffico, mattinata da incubo Auto e bus in fila in via Roma

La manifestazione ha paralizzato il centro di Cagliari Lato portici chiuso, viabilità dirottata sul lungomare 
Roberto Carta
Le parole della premier sull’eolico in mare rilanciano il dibattito. FI: «Basta costi in più per le famiglie»

Stop all’off shore, nell’Isola cambia il vento

FdI: no alla speculazione selvaggia. La maggioranza: dal Governo promesse non mantenute 
Lorenzo Piras
Oltre 4mila bambini senza assistenza nel territorio

Oristano apripista in Sardegna con i primi Ascop

Ambulatori straordinari per minori: arrivano due pediatri in pensione 
Valeria Pinna
Il processo

Raduano: «Ho pagato la mia fuga con un omicidio»

Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padru. In Corsica l’uccisione di un malavitoso locale 
Fabio Ledda