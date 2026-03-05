Tanti azzurri oggi a Indian Wells: c’è Sinner-Svrcina 

Indian Wells. «Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto». È un esordio vincente, contro Adrian Mannarino e contro i crampi che ha fine match lo hanno tenuto a terra per cinque minuti, quello di Matteo Berrettini a Indian Wells. Il romano ha sconfitto il francese in tre set (4-6 7-5 7-5) e al secondo turno del “1000” californiano trova il tedesco Alexander Zverev. Subito fuori invece Mattia Bellucci, ko per 7-6(7/5) 6-4 col canadese Gabriel Diallo.

Per Berrettini la tenuta fisica è il dato per lui più confortante dopo i tanti problemi del passato recente e remoto. «All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi». ha spiegato. «Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: “Ok, è normale”. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare». «In questo torneo». ha aggiunto, «le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po' meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po' stanco ma soddisfatto: ho messo in campo tutto ciò che avevo».

Tanti italiani in campo oggi. Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, n. 109 Atp, che ha superato al primo turno del tabellone il favorito James Duckworth in due set (6-2 6-4). Si rivede (dopo Melbourne) Lorenzo Musetti, che affronterà l'ungherese Marton Fucsovic: «Arrivo a Indian Wells con un nuovo sorriso e tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia», dice: «Sono super felice. Dopo l'Australia, dopo quello che è successo lì, ero un po' deluso dalla mia situazione. Ovviamente non è stato facile ritirarmi da un torneo che era davvero importante per me e, considerando anche come stavo giocando e come stava andando la partita contro Novak Djokovic, ora sento tanta motivazione». Flavio Cobolli se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic. Nella notte sono scesi in campo in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli per affrontare, rispettivamente, l’americano Mackenzie McDonald (126 Atp) e l’australiano Rinky Hijikata (117).

