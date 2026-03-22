Tante occasioni ma nemmeno una rete: tra vecchio borgo e ovodda vincono le difese 

Vecchio Borgo 0

Ovodda 0

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Limbari (40’ st Loi), Sanchez, Vieira, Ferrer, G.Murgia, S.Murgia (7’ st Siddi), Mastropietro (40’ st Lai), Ghiani, Scano. In panchina Mastio, Fantola, Cinotti, Piga, Picciau, Zucca. Allenatore Murgia.

Ovodda (4-3-3) : Mozzo, Keita, Satta, Patteri, Sadda, Bilea, Ba Seydina, Mattu, Soru (30’ st Spanu), Lai (13’ st Medde), Biscu (13’ st Sedda). In panchina: Angioi, Contu, Marras, Vacca, Tatti. Allenatore Crisci.

Arbitro : Sechi da Oristano.

Sinnai. Finisce a reti inviolate la sfida tra Vecchio Borgo e Ovodda, al termine di una gara equilibrata e combattuta soprattutto a centrocampo. Numerose assenze tra i padroni di casa, che si presentano con il giovane Nicolò Scano, classe 2008: all’esordio assoluto in prima squadra offre una prestazione incoraggiante e di grande personalità, dimostrando subito buona qualità e intraprendenza.

Nel primo tempo il Vecchio Borgo prova a prendere in mano il gioco: al 22’ Vieira, su angolo di Limbardi, sfiora il vantaggio di testa. L’Ovodda risponde al 34’ con Bilea, che però non inquadra la porta in mezza rovesciata. Cresce la pressione dei locali e al 44’ arriva l’occasione più nitida, ma il portiere ospite compie un autentico miracolo su Ferrer, salvando il risultato e mantenendo l’equilibrio.

Nella ripresa il copione resta simile. Scano si rende subito protagonista con una bella sovrapposizione sulla sinistra, mentre l’Ovodda si affida alle ripartenze, sfiorando il gol con Sedda e soprattutto con Soru, fermato da uno straordinario Santilli, decisivo anche nel finale su un’altra conclusione insidiosa.

Dopo cinque minuti di recupero il match si chiude sullo 0-0: un punto a testa che rispecchia quanto visto in campo, con entrambe le squadre ben organizzate, attente in fase difensiva e una direzione arbitrale positiva all’esordio in Promozione. Una gara piacevole, ben interpretata dai ventidue in campo e ricca d’intensità.

RIPRODUZIONE RISERVATA