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Tempio.
26 maggio 2026 alle 00:18

Tanta erba e alte temperature, allarme rosso incendi 

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Alte temperature, correnti termiche, biomassa vegetale in grandissime quantità e condotte imprudenti: è il pericoloso mix che in questi ultimi giorni ha aperto in anticipo la campagna antincendio in Gallura. L’estate non è ancora iniziata e il nord est dell’Isola è già in una situazione di pre allerta per i roghi. E c’è preoccupazione per le condotte che sottovalutano i fattori di rischio già rilevati con largo anticipo. Lo dicono le indagini del corpo forestale che potrebbero portare alle prime denunce (incendio colposo) nelle prossime ore. Stando a quanto rilevato dalla Forestale sarebbero state effettuate attività di pulizia di aree a destinazione agricolo o addirittura di terreni nei centri abitati con un elevatissimo rischio di incendi. In alcuni casi (in particolare a Viddalba e Oschiri) le fiamme fuori controllo hanno reso necessario l’intervento di squadre a terra e mezzi aerei. L’Ispettorato forestale di Tempio monitora la situazione, c’è la raccomandazione di osservare puntualmente le prescrizioni antincendio, ogni condotta imprudente in questo momento, nonostante la fase critica non sia iniziata, potrebbe risultare estremamente pericolosa. La biomassa vegetale, in particolare l’erba, abbondante è un fattore di rischio altissimo anche in prossimità dei centri abitati.

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