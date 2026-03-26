“Talità Kum”, il paese aderisce al progetto 

Un ventaglio di servizi medici ed infermieristici gratuiti riservato ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche. Domusnovas dice sì al progetto “Talità Kum” ideato dalla coop sociale Casa Emmaus e stanzierà un contributo di 3mila euro per l’attivazione. Il protocollo d’intesa con Casa Emmaus ha registrato un voto unanime in consiglio comunale. «Venire incontro a vulnerabilità e bisogno: è un’opportunità che vogliamo cogliere», spiega la sindaca Isangela Mascia, «attraverso i servizi erogati a Iglesias nell’ex sede dell’agenzia delle entrate e il caravan attrezzato che si muoverà tra i comuni. Medici e operatori volontari effettueranno screening oculistici e ginecologici, visite mediche e specialistiche e consulenze sociali». Potranno accedere i nuclei familiari con Isee fino a 10.140 euro. La seduta ha anche salutato all’unanimità l’ingresso di Domusnovas nella “Rete dei comuni” (oltre a Regione, Geoparco, Cammino minerario S.B. e Federazione speleologica sarda) che candida il patrimonio storico e minerario della Sardegna al patrimonio Unesco. «Occorre l’aiuto di tutti e 80 i comuni del Geoparco al fine di predisporre il dossier per la candidatura», ha detto l’assessore Davide Aru. Il primo progetto di candidatura, a novembre 2023, aveva visto Domusnovas non aderire e le polemiche non erano mancate.

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