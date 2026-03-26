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Domusnovas.
27 marzo 2026 alle 00:20

“Talità Kum”, il paese aderisce al progetto 

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Un ventaglio di servizi medici ed infermieristici gratuiti riservato ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche. Domusnovas dice sì al progetto “Talità Kum” ideato dalla coop sociale Casa Emmaus e stanzierà un contributo di 3mila euro per l’attivazione. Il protocollo d’intesa con Casa Emmaus ha registrato un voto unanime in consiglio comunale. «Venire incontro a vulnerabilità e bisogno: è un’opportunità che vogliamo cogliere», spiega la sindaca Isangela Mascia, «attraverso i servizi erogati a Iglesias nell’ex sede dell’agenzia delle entrate e il caravan attrezzato che si muoverà tra i comuni. Medici e operatori volontari effettueranno screening oculistici e ginecologici, visite mediche e specialistiche e consulenze sociali». Potranno accedere i nuclei familiari con Isee fino a 10.140 euro. La seduta ha anche salutato all’unanimità l’ingresso di Domusnovas nella “Rete dei comuni” (oltre a Regione, Geoparco, Cammino minerario S.B. e Federazione speleologica sarda) che candida il patrimonio storico e minerario della Sardegna al patrimonio Unesco. «Occorre l’aiuto di tutti e 80 i comuni del Geoparco al fine di predisporre il dossier per la candidatura», ha detto l’assessore Davide Aru. Il primo progetto di candidatura, a novembre 2023, aveva visto Domusnovas non aderire e le polemiche non erano mancate.

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