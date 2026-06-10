VaiOnline
Cei.
11 giugno 2026 alle 00:33

I vescovi: più spazio alle donne, ripensare la monocrazia clericale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Più spazio alle donne nei ruoli di guida, fari puntati sui beni delle parrocchie, apertura all’accorpamento delle diocesi. Sono alcuni dei temi del documento programmatico della Conferenza episcopale italiana, annunciato alla fine dell’assemblea di maggio e diffuso ieri. La Chiesa italiana deve fare i conti con una diminuzione delle risorse, soprattutto umane, e quindi invita a mettere mano a cambiamenti, anche sostanziali. Si torna anche a parlare della «urgenza» di una presenza più visibile dei cristiani nella vita del Paese. Sulle donne i vescovi italiani fanno proprie le linee emerse dal Sinodo: «Andrà ripensato il servizio di guida delle comunità cristiane, a fronte di forme di esercizio dell’autorità ancora monocratiche e clericali», si legge nel testo “Radicati e costruiti in Cristo”, con la necessità di «garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità e di guida». Nulla a che fare con il tema del sacerdozio femminile, ma con l’esigenza di valorizzare in generale i laici, in un contesto in cui perdura la crisi delle vocazioni e ci sono sempre meno sacerdoti. E si apre uno spiraglio per l’accorpamento delle diocesi italiane. Secondo gli ultimi dati sono 226, a fronte delle 195 degli Stati Uniti: «Nei prossimi anni - indica la Cei - si potranno ricercare dei criteri per riconsiderare in quali casi è opportuno e prospettico l’accorpamento di diocesi, e come effettuarlo senza mortificarne la storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 