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Settimo San Pietro.
27 marzo 2026 alle 00:21

Taglio dell’erba: code chilometriche sulla 387 

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Come la pioggia a pasquetta, nelle ore più inopportune compaiono gli operai al lavoro. Accade regolarmente sulle strade del Cagliaritano ed è accaduto anche ieri mattina quando, già prima delle 8, si è formata una lunga coda di auto lungo la strada statale 387 che collega la Statale 554 a Soleminis, Dolianova e Serdiana. Chi ha avuto la sventura di immettersi su quella striscia di asfalto a due corsie (una per senso di marcia), che arrivasse da quei centri abitati o vi si immettesse provenendo dalla zona industriale di Settimo San Pietro all’altezza del campo di volo, ha pensato a un incidente, vista la fila che procedeva a passo d’uomo e della quale non si vedeva la fine in direzione Selargius.

Invece no. La realtà si è rivelata circa quattro chilometri più avanti, quando sul lato sinistro della strada è comparsa la macchina falcia erba e, dietro, un operaio che regolava il passaggio dei veicoli. Dunque: qualcuno (impresa, ente committente, chissà chi) ha deciso che l’operazione fosse non rinviabile, tanto da farla eseguire di primo mattino. Quando si va in ufficio e si portano i figli a scuola, dunque quando il traffico raggiunge il picco. Risultato: 15 minuti per percorrere poche centinaia di metri. Una volta c’erano le vacanze intelligenti. Ieri non era periodo di vacanza e qualcuno forse non sa che significhi la seconda parola.

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