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14 luglio 2026 alle 00:14

Superpremio all’Egitto: 17.500 euro a Faraone 

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L’imprenditore egiziano Naguib Sawiris ha annunciato che regalerà un bonus di un milione di sterline egiziane (al cambio circa 17.500 euro) a ogni giocatore della nazionale egiziana, come riconoscimento per le eccezionali prestazioni dei Faraoni ai Mondiali Fifa chiusi agli ottavi.

Il presidente della Federazione calcistica egiziana, Hany Abo Rida, ha elogiato l’iniziativa, affermando che «motiverà la squadra attuale a consolidare i successi ottenuti e ispirerà la prossima generazione di calciatori egiziani». L’Egitto è uscito dai Mondiali agli ottavi, dopo una coda di veleni seguita alla sconfitta per 3-2 in rimonta subita dall’Argentina: il ct egiziano Hassan e l’uomo simbolo Ziko denunciano di aver «subito un’ingiustizia». E la Federcalcio ha chiesto di indagare sul 37enne fischietto francese Letexier.

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