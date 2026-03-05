VaiOnline
Tennis.
06 marzo 2026 alle 00:10

Super Next Gen, aperte le iscrizioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue il conto alla rovescia per il torneo Super Next Gen “Forte Village” in programma al circolo del Gruppo Tennis Rossi di Cagliari dal 3 aprile al 12 aprile. Da oggi sono aperte le iscrizioni nella pagina Puc del sito della Federtennis, l’obiettivo dell’organizzazione è quello di superare quota 200 giovani tennisti in campo, sperando nel sistema trasporti e nel desiderio delle famiglie di passare qualche giorno di vacanza nel sud dell’Isola. Nelle tappa sarda vedremo i migliori under 16 e 18 in Italia e non solo, perché la manifestazione è aperta anche a giocatori stranieri. Decine di allenatori da diverse parti del resto d’Italia stanno già contattando il circolo per capire come organizzare la trasferta, che seguirà la tappa di Velletri dove sono 170 i giovani giocatori in campo.

Per il presidente Dessì e il direttore tecnico Melis la soddisfazione di vedere crescere l’interesse attorno al Super Next Gen: «Ogni giorno aumenta il numero dei partner, fra aziende e professionisti, che hanno deciso di legare il proprio nome al torneo, un sostegno che ci premia per gli sforzi legati all’organizzazione», dicono. Il Super Next Gen offre un trattamento in stile Future, fra hotel di riferimento (il Doglio) e le vetture per gli spostamenti dei team. Per i giocatori di maggiore livello, la possibilità di poter partecipare anche al primo torneo del Forte Village, “firmando” per le qualificazioni e – per i più forti – disputando anche un torneo Open di alto livello. Conferenza stampa e presentazione mercoledì 1 aprile a Palazzo Doglio. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 