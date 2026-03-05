Super Next Gen, aperte le iscrizioni 

Prosegue il conto alla rovescia per il torneo Super Next Gen “Forte Village” in programma al circolo del Gruppo Tennis Rossi di Cagliari dal 3 aprile al 12 aprile. Da oggi sono aperte le iscrizioni nella pagina Puc del sito della Federtennis, l’obiettivo dell’organizzazione è quello di superare quota 200 giovani tennisti in campo, sperando nel sistema trasporti e nel desiderio delle famiglie di passare qualche giorno di vacanza nel sud dell’Isola. Nelle tappa sarda vedremo i migliori under 16 e 18 in Italia e non solo, perché la manifestazione è aperta anche a giocatori stranieri. Decine di allenatori da diverse parti del resto d’Italia stanno già contattando il circolo per capire come organizzare la trasferta, che seguirà la tappa di Velletri dove sono 170 i giovani giocatori in campo.

Per il presidente Dessì e il direttore tecnico Melis la soddisfazione di vedere crescere l’interesse attorno al Super Next Gen: «Ogni giorno aumenta il numero dei partner, fra aziende e professionisti, che hanno deciso di legare il proprio nome al torneo, un sostegno che ci premia per gli sforzi legati all’organizzazione», dicono. Il Super Next Gen offre un trattamento in stile Future, fra hotel di riferimento (il Doglio) e le vetture per gli spostamenti dei team. Per i giocatori di maggiore livello, la possibilità di poter partecipare anche al primo torneo del Forte Village, “firmando” per le qualificazioni e – per i più forti – disputando anche un torneo Open di alto livello. Conferenza stampa e presentazione mercoledì 1 aprile a Palazzo Doglio. (e.p.)

