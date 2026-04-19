Sulle Vespe per ricordare “Pennello” 

Motori, memoria, amicizia e ricordi hanno caratterizzato la giornata di ieri a Senorbì, dove si è svolto il 1° Memorial “Pennello”, dedicato al compianto Antonello Orrù. A organizzare l’iniziativa il Comitato 2026 Sant’Antioco e Santa Mariedda “Classe 1976” con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Senorbì, il supporto di associazioni e sponsor locali e la collaborazione della famiglia Orrù.

Il raduno di vespe, moto e auto storiche di ogni tipo ha preso il via dalla Cantina Trexenta, punto di partenza di una mattinata all’insegna della condivisione. Il corteo di Vespa e Fiat 500 ha poi attraversato le strade della Trexenta, prima della pausa pranzo a Santa Mariedda, in un clima di festa ma anche di ricordo. Una giornata sentita e partecipata, promossa per onorare la memoria di “Pennello”, simpatico nomignolo di Antonello, la cui passione per i motori continua a unire chi gli ha voluto bene. (sev. sir.)

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