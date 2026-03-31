Sul Gennargentu torna la neve, Tiana ostaggio dei blackout 

Colpo di coda dell’inverno sul Gennargentu con le principali cime innevate già dalla mattina di ieri, quando le precipitazioni si sono spostate fino agli abitati di Fonni e Desulo.Grande la sorpresa dei residenti che hanno immortalato le nevicate con video e foto divenuti popolari sulla rete. A Tiana, giornata di disagi con dei blackout energetici a causa del malfunzionamento della cabina di Enel di Vico Nazionale. Diverse le zone del paese rimasta al buio per gran parte della mattinata, fra la rabbia dei residenti che parlano di «una situazione divenuta ormai insostenibile e che va avanti al minimo accenno di maltempo».

E se il sindaco Pietro Zedda «chiede una soluzione immediata a tutela di cittadini e soprattutto delle persone fragili come anziani e ammalati che vivono soli in casa» non ci stanno i residenti dei rioni di “Su Mendulau” e “S’erriu ‘e Fontana”.«Oltre ai bambini delle scuole rimasti senza riscaldamento per ore - dicono i cittadini - il problema colpisce sopratutto utenti che per problemi di salute fanno riferimento ad apparecchiature per il supporto vitale ed imprese agricole e artigiane».

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