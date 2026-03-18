Su Pezzu Mannu, incubo roghi nella discarica 

L’incubo roghi illegali di rifiuti - e nubi di fumo - continua. E il fulcro è sempre Su Pezzu Mannu, frazione di Selargius a ridosso della 554, a due passi dai quartieri di Is Corrias e Su Planu, che più di tutti subiscono l’inquinamento ambientale causato dai continui incendi. L’ultimo poche notti fa, sempre vicino all’ecocentro comunale oltre la Statale.

La protesta

«La situazione è diventata insopportabile, ormai parliamo di tre incendi in media alla settimana», dice Burkhard von Prondzynski, residente nel quartiere di Is Corrias e da tempo in prima linea nel denunciare gli episodi che si concentrano nella zona a ridosso dell’isola ecologica. «Abbiamo perso il conto degli interventi dei Vigili del fuoco, eppure pensavamo che il problema fosse risolto dopo l’intervento della Forestale, invece siamo ancora qui a denunciare quest’inquinamento ambientale senza fine. Il paradosso è che se conferiamo male i rifiuti veniamo giustamente multati subito, mentre sui roghi illegali di spazzatura tutto tace, e questo fa rabbia». Preoccupazione ribadita in una petizione online che gli abitanti del rione selargino hanno indirizzato al sindaco Gigi Concu come referente del Comune, all’Arpa, alla Asl, alla Città metropolitana, alla Forestale e ai vigili del fuoco.

In Consiglio

Il problema è approdato più volte anche in Consiglio, portato dal consigliere comunale Omar Zaher e dal collega di minoranza Franco Camba con tanto di ordine del giorno condiviso dal resto del parlamentino di piazza Cellarium. Nei giorni scorsi Zaher è tornato sull’argomento: «Capisco che il Comune da solo non può fare tanto ma serve una soluzione una volta per tutte, non è più tollerabile che chi abita a Is Corrias e a Su Planu, così come a Barracca Manna, subisca questo grave problema. Cittadini che d’inverno, e soprattutto durante i mesi estivi, sono costretti a tenere le finestre chiuse per via dell’aria irrespirabile. È arrivato il momento di agire subito, a tutela dell’ambiente e dei nostri concittadini».Un problema noto ai vertici del Comune. «Episodi di cui siamo a conoscenza e che stiamo monitorando, in collaborazione con le forze dell’ordine», dice il sindaco Gigi Concu. «Capisco la preoccupazione dei residenti che subiscono questa situazione, e come amministrazione comunale posso assicurare che l’attenzione è massima sul problema. Oltre ai controlli – conclude Concu – verificheremo anche la legittimità degli immobili».

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