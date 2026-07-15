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Gavoi.
16 luglio 2026 alle 00:34

Su palu de Sa Itria, ultimi ritocchi nella pista di Lidana 

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A Gavoi fervono i preparativi per “Su palu de Sa Itria”, storica corsa al galoppo per cavalli anglo arabi con un montepremi di 22 mila euro. L’appuntamento è il 26 luglio e rappresenta l’evento clou della festa campestre in onore della Madonna d’Itria. L’organizzazione è curata dalla Asd Gavoi Ippica presieduta da Gian Michele Lavra che ha stipulato un protocollo d’intesa con il comitato di Nostra Signora d’Itria.Spiega Lavra: «Sulla scorta degli ottimi risultati dello scorso anno, in una corsa disputata su una pista ovale, con batterie sui 1200 metri e finale sui 1600, su un fondo reso perfetto grazie al lavoro dei volontari di Gavoi Ippica, abbiamo iniziato le attività organizzative da diversi mesi. La nostra segreteria si è occupata dei progetti e della richiesta di finanziamento regionale oltre che di tutti i dettagli tecnici programmatori». A breve inizieranno i lavori nella pista sull’altopiano di Lidana.onfermate le modifiche al regolamento apportate lo scorso anno con un aumento del montepremi da 21 a 22 mila euro inserendo una finalina di consolazione che mette in palio 1000 euro per il vincitore.«Il primo premio da 15 mila euro (più 3000 al 2°, 1500 al 3°, 500 al 4°) è uno fra i più alti in Italia nel circuito dei pali», dice il vice presidente Tore Zedda.

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