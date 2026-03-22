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Oliena
23 marzo 2026 alle 00:39

Su Gologone, via ai lavori di pulizia 

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La Valle di Lanaitto si prepara per la Pasqua che segna l'inizio della stagione turistica. In questi giorni, nell'area che circonda la sorgente di Su Gologone, sono in corso i lavori di pulizia e manutenzione per preparare gli spazi ai giorni di festa. Gli operai sono al lavoro per rimediare ai danni del ciclone Harry e per ripulire i punti di interesse (come la chiesetta di Nostra Signora della Pietà, sopra la sorgente), e per la messa in sicurezza di un tratto di strada della valle. Alcuni turisti sono già arrivati e si prevede il pienone per Pasqua e Pasquetta. Nel paese, è previsto anche S'Incontru con 70 fucilieri. Ora la priorità è la messa in sicurezza della strada di Lanaitto, possibile grazie ai fondi per la montagna (Fosmit), per migliorare infrastrutture e accessibilità. Il progetto prevede lavori di consolidamento del manto stradale in alcuni punti critici come "Su passu malu", sistemazione delle barriere di protezione, cunette e altri interventi. (g.pit.)

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