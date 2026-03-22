Su Gologone, via ai lavori di pulizia 

La Valle di Lanaitto si prepara per la Pasqua che segna l'inizio della stagione turistica. In questi giorni, nell'area che circonda la sorgente di Su Gologone, sono in corso i lavori di pulizia e manutenzione per preparare gli spazi ai giorni di festa. Gli operai sono al lavoro per rimediare ai danni del ciclone Harry e per ripulire i punti di interesse (come la chiesetta di Nostra Signora della Pietà, sopra la sorgente), e per la messa in sicurezza di un tratto di strada della valle. Alcuni turisti sono già arrivati e si prevede il pienone per Pasqua e Pasquetta. Nel paese, è previsto anche S'Incontru con 70 fucilieri. Ora la priorità è la messa in sicurezza della strada di Lanaitto, possibile grazie ai fondi per la montagna (Fosmit), per migliorare infrastrutture e accessibilità. Il progetto prevede lavori di consolidamento del manto stradale in alcuni punti critici come "Su passu malu", sistemazione delle barriere di protezione, cunette e altri interventi. (g.pit.)

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