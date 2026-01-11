Studentessa scomparsa dal 6 gennaio: ricerche sui Colli Euganei 

PADOVA. Scomparsa da cinque giorni, con un cellulare che da quattro non dà segni di vita: in Veneto, tra le cime dei Colli Euganei, sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, padovana di 22 anni iscritta all'Università di Bologna. È uscita di casa alle 20 del 6 gennaio e si è allontanata a bordo della sua bicicletta, successivamente ritrovata a Teolo, lungo una strada bianca che si ricollega alla Statale. Della ragazza, nessuna traccia. Che possa essere passata per Teolo lo confermerebbero anche le ultime celle telefoniche agganciate dal cellulare, non raggiungibile dal 7 gennaio, stesso giorno cui risale un avvistamento dalle parti di Passo delle Fiorine.

Le perlustrazioni, coordinate dalla Prefettura insieme ai vigili del fuoco, vedono impiegate anche le squadre del Soccorso alpino di Padova, che hanno battuto a tappeto due aree impervie nelle vicinanze, la Protezione civile, che sta impiegando unità cinofile di superficie, e i carabinieri, con i cani molecolari. Dal canto loro i Vigili del fuoco hanno messo all'opera specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile e due operatori di droni, a cui si aggiunge un elicottero.

Al momento prevale la prudenza e non si esclude nulla, neanche la possibilità di un allontanamento volontario da parte della giovane. Familiari e amici, sui social, ipotizzano che Annabella in questi giorni possa essersi spostata a Bologna o comunque in zone limitrofe al capoluogo emiliano, visto che sotto le Due Torri frequenta la facoltà di Giurisprudenza. La studentessa viene descritta come una ragazza alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia. Non è però escluso che possa avere ritoccato la sua pettinatura in questi giorni.

