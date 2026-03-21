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Valanga in Alto Adige
22 marzo 2026 alle 00:33

Due vittime e cinque feriti sotto la neve 

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Bolzano. Una valanga su Cima d’Incendio in val Ridanna (Alto Adige) ha provocato due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni. L’allarme è scattato alle 11.40, mentre numerose comitive di scialpinisti si trovavano sul pendio a 2.445 metri, vicino al Tallone Grande. La slavina, con un fronte di 150 metri e lunghezza di alcune centinaia, ha coinvolto 25 persone, la maggior parte rimasta illesa. I due morti sono Martin Parigger, 62 anni, guida alpina di Ridanna, e Alexander Froetscher, 56 anni, residente in Austria. La più grave dei feriti è una 26enne di Brescia trasportata alla Clinica universitaria di Innsbruck; gravi anche un turista tedesco e uno austriaco.

Sul posto oltre 80 soccorritori, unità cinofile ed elicotteri italiani e austriaci hanno setacciato il pendio. La valanga è stata una Grundlawine, distacco dell’intero pendio dovuto al mancato consolidamento della neve, fenomeno frequente sulle Alpi quest’inverno.

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