Due vittime e cinque feriti sotto la neve 

Bolzano. Una valanga su Cima d’Incendio in val Ridanna (Alto Adige) ha provocato due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni. L’allarme è scattato alle 11.40, mentre numerose comitive di scialpinisti si trovavano sul pendio a 2.445 metri, vicino al Tallone Grande. La slavina, con un fronte di 150 metri e lunghezza di alcune centinaia, ha coinvolto 25 persone, la maggior parte rimasta illesa. I due morti sono Martin Parigger, 62 anni, guida alpina di Ridanna, e Alexander Froetscher, 56 anni, residente in Austria. La più grave dei feriti è una 26enne di Brescia trasportata alla Clinica universitaria di Innsbruck; gravi anche un turista tedesco e uno austriaco.

Sul posto oltre 80 soccorritori, unità cinofile ed elicotteri italiani e austriaci hanno setacciato il pendio. La valanga è stata una Grundlawine, distacco dell’intero pendio dovuto al mancato consolidamento della neve, fenomeno frequente sulle Alpi quest’inverno.

RIPRODUZIONE RISERVATA