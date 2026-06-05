Strage di braccianti, la ministra Calderone: «Più ispezioni» 

Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo per tutta l'estate. La risposta del governo alla strage di Amendolara arriva da Reggio Calabria con l'annuncio della ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine di un vertice sul fenomeno che si è svolto in Prefettura. Il via ai controlli scatterà da metà giugno - ha spiegato Calderone - sottolineando a più riprese l'importanza della sinergia, a tutti i livelli e tra tutte le autorità impegnate a vigilare sul lavoro.

Resta alto, però, il pressing dei sindacati. Le parole della ministra arrivano infatti alla vigilia della manifestazione ad Amendolara organizzata da Flai e Cgil che oggi, alle 16:30, con lo slogan "Mai più", faranno sentire la propria presenza nel piccolo centro dove sono stati uccisi i quattro braccianti lunedì scorso. Prevista la partecipazione, tra gli altri, del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, con delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Anche la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, ha assicurato la propria presenza. I sindacati non mancheranno di ribadire le proprie richieste al governo, tra cui quella sottolineata più volte: il potenziamento degli organici ispettivi. «Abbiamo incrementato la nostra capacità ispettiva - ha detto Calderone - aumentando il numero degli ispettori del lavoro, il numero dei carabinieri del Comando tutela del lavoro, che operano in strettissima sinergia sia con l'ispettorato sia con le sedi territoriali». Calderone ha, al tempo stesso, chiesto di «fare molta attenzione a non criminalizzare i tanti imprenditori agricoli onesti che operano correttamente».

Procede intanto l'inchiesta sulla strage dei braccianti con l'esame autoptico, effettuato sui corpi carbonizzati del pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e degli afghani Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Ullah Ismat Qiemi,19 anni, e Safi Iayjad, 27 anni.

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