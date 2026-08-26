«Strade, dobbiamo cambiare passo» 

Strade trincea da sistemare, progetti ancora fermi. E qualche spiraglio per la Villagrande-Tortolì. Trovare i soldi e restituire agibilità alla rete stradale di competenza è una delle sfide da vincere per la rinata Provincia Ogliastra. Carlo Lai, 51 anni, vice presidente dell’ente con delega a Programmazione e bilancio non nasconde le difficoltà. «Sulla viabilità – ammette – dobbiamo essere molto franchi: la situazione di diversi tratti della rete provinciale non soddisfa e in alcuni casi si trascinano criticità che vengono da molti anni di manutenzioni insufficienti. La nuova Provincia ha ereditato circa 270 chilometri di strade e non possiamo pensare di recuperare in pochi mesi un arretrato accumulato nel tempo. Però ora dobbiamo cambiare passo».

Priorità

Su alcuni nastri d’asfalto si vedono già i primi operai e i mezzi meccanici. «Sono già in corso procedure per interventi di manutenzione diffusa – conferma Lai – e la priorità deve essere stabilita sulla base della sicurezza, dell'intensità del traffico e della funzione che ogni strada svolge per le comunità, evitando per quanto possibile la logica dell'intervento soltanto dopo l'emergenza». La Tortolì-Villagrande, in particolare, reclama sicurezza. Teatro di incidenti mortali, l’ultimo costato la vita a tre operai egiziani, attende l’apertura dei cantieri. In fondo al tunnel dell’incertezza barlumi di luce. «Oggi – sostiene il vice presidente della Provincia – parlerei di qualcosa di più di uno spiraglio. Per il secondo stralcio della Provinciale 27 il progetto esecutivo è stato approvato e la gara per quasi tre milioni di euro è stata pubblicata. Naturalmente non voglio fare annunci trionfalistici: un’opera pubblica è davvero realizzata quando arrivano le ruspe e, soprattutto, quando viene consegnata ai cittadini. Però siamo in una fase operativa e dobbiamo accompagnarla fino all'apertura del cantiere. Quella strada è strategica non soltanto per Villagrande e Tortolì: riguarda il collegamento tra l'interno e la costa e rappresenta il tipo di infrastruttura sulla quale una Provincia deve dimostrare la propria utilità».

Il bilancio

In cassa non mancano soldi per altri interventi, ma non tutti sono pronta cassa. «Il Rendiconto 2025 – dice Lai – ci ha consegnato una situazione finanziaria certamente solida: al 31 dicembre la Provincia aveva oltre 16 milioni di euro di cassa. Ma non sarebbe corretto dire che siano tutti liberamente spendibili per nuovi cantieri. Oltre dieci milioni sono risorse vincolate, quindi già legate a specifiche destinazioni e interventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA