Strada per la spiaggia di Budello sbarrata da catena e lucchetto 

A Teulada, all’ingresso della spiaggia del Budello, si apre uno stradello pedonale sufficiente per visitare da vicino la torre del Budello, costruita dal Barone Pietro Porta nei primi anni del 1600. Da qualche giorno una catena e la scritta “Proprietà privata” dissuade i visitatori, numerosi tra i bagnanti.

Di recente la Soprintendenza dei beni archeologici ha eseguito lavori di consolidamento del fabbricato e quindi installato un pannello bilingue con la storia della torre e degli scopi per i quali fu costruita, una breve e utile lezione di storia locale. Gli stessi teuladini hanno ripreso a prestare attenzione a quella torre che è una di quelle che decora il Gonfalone del Comune di Tuelada.

Oggi si deve passare dritti. Le ragioni sono assai confuse, non era mai accaduto che la proprietà impedisse il passaggio. Il sindaco Angelo Milia ha dichiarato che si stanno approfondendo le questioni di diritto, nonché di opportunità: «Il Comune sta valutando le azioni da compiere. – ha detto – Siamo sorpresi dalle catene e dai divieti, fatti ai quali cercheremo di dare risposte. In passato non si erano mai verificati episodi di ostruzionismo al passaggio pedonale dei visitatori della Torre del Budello, un bene pubblico».

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