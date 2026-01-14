Strada ex Nato, raccolta di firme: «Troppi pericoli, subito i lavori»  

Dissestata e pericolosa, ecco perché è stata promossa una petizione per chiedere il rifacimento. Un gruppo di residenti ha dato il via a una raccolta firme per denunciare il degrado della strada “ex Nato”.

Si tratta dell’arteria che attraversa le campagne di Guspini e San Nicolò d’Arcidano collegando la Statale 126 alla Provinciale 65. Nonostante la petizione sia già stata inviata a sindaci, Provincia di Oristano, Prefetto e tecnici competenti, i firmatari segnalano con amarezza di non aver ancora ricevuto alcun riscontro. Secondo quanto riportato nel documento, «il fondo stradale si presenta pieno di dislivelli, dossi, buche e solchi causati dall’usura e dalle intemperie».

A peggiorare il quadro è la totale assenza di sicurezza: la segnaletica orizzontale è inesistente e mancano le banchine laterali. «Queste condizioni - denunciano i cittadini - aumentano drasticamente il rischio di incidenti, specialmente durante i giorni di pioggia». Si evidenzia inoltre che lo stato di deterioramento causa notevoli disagi e il rischio di incidenti è altissimo per residenti, commercianti e tutti coloro che percorrono la strada. La petizione, promossa da Michela Lampis, Sergio Floris, Luana Demuru e Mauro Loru, si conclude con un appello alle autorità: intervento di ripristino immediato del manto stradale, dei margini della carreggiata e della segnaletica sia orizzontale che verticale. ( s. p. )

