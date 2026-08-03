Stop all’Alghero-Linate, è scontro 

Tiene banco il caso Alghero, con il rischio che i voli a tariffe agevolate per Linate vengono congelati tra il prossimo 25 di ottobre e il 1° di febbraio 2027, dopo il pasticcio della Regione sul bando. Lo scontro politico non si ferma.

Cosa è successo

L’assegnazione della tratta – questa è la storia – è andata deserta con l’apertura delle buste lo scorso dicembre, ma l’assessorato ai Trasporti ha pubblicato la nuova gara in Continuità territoriale, quindi dietro il pagamento di oneri di servizio pubblico, solo il 3 luglio per chiuderla in poco più di novanta giorni. Ma Bruxelles ha acceso il semaforo rosso, imponendo il rispetto dei sei mesi previsti dal Regolamento europeo 1008 del 2008. Gli uffici sardi hanno così dovuto ripubblicare il bando rispettando i tempi dell’Ue. Vuol dire che la rotta potrà essere assegnata solo a partire dal 1° febbraio 2027. Solo che da qui al prossimo anno ci sono due scadenza: il 24 ottobre prossimo termina non solo la proroga del servizio, garantito da Ita Airways, ma anche il decreto ministeriale 466 del 2021, fondamento normativo su cui poggia l’assegnazione del collegamento aereo. Il rischio è che la compagnia non accetti più di proseguire, anche perché non ha più l’obbligo, e serve poi che il ministero dei Trasporti allunghi la durata dello stesso decreto 466.

Le posizioni

«A gennaio – dice Aldo Salaris, consigliere regionale e coordinatore sardo dei Riformatori – avevo definito un fallimento il bando sulla Continuità territoriale Alghero-Linate e invitato l'assessora Barbara Manca a non liquidare la vicenda con la promessa di una semplice proroga. Dissi che quella non era una soluzione e che il rischio era quello di trascinare il nord ovest della Sardegna in una situazione di perenne incertezza. Purtroppo è esattamente ciò che sta accadendo». Per Salaris, «la Continuità aerea non può essere amministrata di proroga in proroga. Parliamo di un servizio essenziale che richiede programmazione, preparazione e capacità di gestire per tempo anche gli aspetti più complessi delle procedure». Manca ha imputato la ripubblicazione del bando a una «interpretazione restrittiva» da parte di Bruxelles.

La proposta

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, guidato da Angelo Cocciu, parla «clamorosa bocciatura da parte da parte della Commissione europea: la vicenda è gravissima e dimostra, ancora una volta, l’incapacità dell’Esecutivo di gestire una delle questioni più strategiche per il futuro dell’Isola. Non si tratta di un semplice errore tecnico, ma di un fallimento che rischia di avere conseguenze pesantissime per migliaia di cittadini. È a rischio la regolarità dei collegamenti aerei, creando nuove incertezze per lavoratori, studenti, famiglie, imprese e per un comparto turistico che avrebbe invece bisogno di certezze e programmazione». Dalla Filt Cgil, il segretario regionale Arnaldo Boeddu ricorda che «il nostro sindacato da quindici anni chiede alla Regione di spingere per la revisione della normativa europea, visto che i bandi vengono fatti per singola tratta. Ma è proprio questo che determina la corsa ad accaparrarsi le tratta più profittevoli e la conseguente rinuncia a quelle meno appetibili», come l’Alghero-Linate. ( al. car. )

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