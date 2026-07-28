Stones all’Inter, tutto pronto per le visite mediche 

Il mercato sta entrando del vivo, mentre partenze e arrivi improvvisi cominciano a diventare più frequenti. In casa Inter si sta per ufficializzare l’ingaggio di John Stones, l’esperto ex giocatore del Manchester City che, a parametro zero, arriverà domani a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Cristian Romero, che però non sarà facile strappare al Tottenham.

Sempre per la retroguardia il Milan ha preso il giovane francese Sankhoun Diawara, prelevato dal Troyes e diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila. Dall’Australia, arrivano voci sulla situazione di Rafa Leão, con il tecnico Amorim che lo considera arruolato. Ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Süper Lig, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. In uscita Santiago Giménez: potrebbe interessare alla Lazio, alla ricerca di una punta, anche se per la squadra di Gattuso si sono fatti anche i nomi dello spagnolo Carlos Espí, attirato però dalla Premier, e Armando Broja che proprio da lì potrebbe trasferirsi a Roma. Citato pure un ex rossonero, Niclas Füllkrug (West Ham).

La Juventus ha annunciato la cessione di Loïs Openda: l’attaccante belga si trasferisce al Lione. La formula è un prestito fino al 30 giugno 2027 «a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni», come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell’asta per accaparrarsi l’esterno bosniaco Kerim Alajbegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen ma che solo in Italia interessa anche a Napoli e Atalanta, oltre alla Roma che però ha appena portato a casa Santiago Castro. In casa Torino, dopo l’operazione Pietro Comuzzo con la Fiorentina è fatta anche per Eray Cömert, difensore svizzero classe 1998 arrivato a Torino per le visite mediche. Il club lavora per rafforzare anche il centrocampo e tra gli obiettivi c’è l’olandese Kian Fitz-Jim (Ajax). A Parma è arrivato Ousmane Diallo, ala sinistra 19enne preso dal Borussia Dortmund, mentre a Bologna è atterrato un altro giovane, l’argentino Mikel Amondarain, centrocampista dell’Estudiantes.

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