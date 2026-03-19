Statale 131 Dcn, chiuse le gallerie 

Con il completamento degli interventi di riqualificazione della galleria di Santu Antinu in direzione Abbasanta sulla strada Statale 131 Dcn, si completa la prima fase di un progetto complesso, che prevede ora l’avvio della seconda parte dei lavori nell’infrastruttura in direzione Nuoro.

La chiusura

Per consentire il collaudo della prima galleria e l’allestimento del nuovo lotto dei lavori, Anas ha disposto la chiusura totale di entrambe le gallerie da martedì 24 a mercoledì primo aprile, nel tratto compreso tra gli svincoli nord e sud di Sedilo con l’interdizione completa al traffico, ritenuta indispensabile per garantire la sicurezza delle operazioni.

Percorsi alternativi

La gestione del traffico prevede percorsi differenziati: i veicoli leggeri saranno deviati all’interno dell’abitato di Sedilo seguendo la segnaletica che verrà predisposta a breve, per i mezzi pesanti e fuori sagoma sono previste deviazioni sulla rete Statale. Nello specifico: in direzione Nuoro, i veicoli saranno indirizzati da Abbasanta lungo la 131 “Carlo Felice”, fino allo svincolo di Birori, per poi proseguire sulla 129 e rientrare sulla 131 Dcn.

Al contrario in direzione Cagliari/Oristano, la deviazione avverrà allo svincolo di Macomer, con percorso sulla Statale 129 e successivo innesto sulla Carlo Felice.

Le criticità

La nuova chiusura riporta però al centro dell’attenzione le ricadute su Sedilo. Già in passato, il traffico deviato aveva causato problemi di sicurezza, disagi e danni alla viabilità urbana. Il sindaco Salvatore Pes, consapevole delle criticità questa volta ha deciso di muoversi in anticipo. «Abbiamo chiesto ad Anas e alla Provincia – spiega Pes – di intervenire prima della chiusura totale delle gallerie per mettere in sicurezza la strada Provinciale 24, che collega direttamente al centro abitato. È una condizione indispensabile per evitare rischi e ulteriori danneggiamenti».

Il sopralluogo

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto con la presenza di Mauro Pusole per Anas, del responsabile del settore viabilità della Provincia, Giuseppe Pinna, e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Tonino Faedda. «Sono state fornite rassicurazioni – aggiunge Pes – sull’esecuzione di interventi urgenti come ripristino del manto stradale deteriorato, l’installazione dei guardrail nei punti più pericolosi e nuova segnaletica orizzontale. Ricordo inoltre che Anas aveva già effettuato lavori sulla circonvallazione, ma ora serviva un ulteriore passo concreto in avanti per garantire la sicurezza».

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