Stasi, primo giorno da uomo libero insieme alla madre  

Milano. Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere di Bollate dopo aver scontato gran parte della condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. L'affidamento in prova ai servizi sociali concessogli dal Tribunale di Sorveglianza non è collegato alla nuova indagine aperta dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, tuttavia i giudici evidenziano la capacità del 42enne di affrontare con equilibrio e resilienza sia la detenzione sia l'eccezionale esposizione mediatica: la prospettiva che possano emergere elementi a sostegno della sua estraneità ai fatti gli avrebbe consentito di gestire tutto con minore difficoltà.

Nel suo primo giorno da uomo libero, Stasi ha trascorso il tempo con la madre nell'appartamento che già utilizzava durante le licenze premio e nel periodo di semilibertà ottenuto nel 2024. I giudici sottolineano inoltre la sua capacità di autocontrollo e ricordano come abbia percorso tutte le strade processuali disponibili per sostenere la propria innocenza.

Resta aperta la possibilità di una richiesta di revisione del processo. Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, che ha riaperto le indagini concentrandosi su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, ha trasmesso gli atti alla Procura generale di Milano affinché valuti l'eventuale richiesta al Tribunale di Brescia. I tempi, ha annunciato la procuratrice generale, Francesca Nanni, non saranno immediati. Anche i legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, stanno lavorando in questa direzione.

Sul fronte della nuova inchiesta, le indagini preliminari sono prorogate fino al 28 settembre: Procura e consulenti di parte stanno proseguendo gli approfondimenti tecnici, mentre la difesa punta a una perizia indipendente sulla scarpa Frau ritenuta compatibile con alcune impronte repertate sulla scena del delitto.

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