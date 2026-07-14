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Alghero.
15 luglio 2026 alle 00:47

Stagione crocieristica, cinquanta navi in arrivo 

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Grande movimento ieri mattina nel porto di Alghero quando è approdata la Spirit of Adventure della compagnia Saga Cruises, con a bordo circa mille passeggeri. È la ventisettesima nave che fa scalo in rada e altre venticinque ne arriveranno da qui a novembre. Gli hotel galleggianti non possono attraccare direttamente in banchina, così i crocieristi sono stati trasbordati a terra con le lance. Molti hanno scelto di salire sui pullman diretti verso le principali attrazioni del territorio, da Capo Caccia ai siti archeologici e alle cantine, mentre altri hanno preferito vivere la città passeggiando tra le strette vie acciottolate del centro storico. Da aprile a novembre il calendario prevede 52 scali, con compagnie tra le più prestigiose al mondo: da Saga Cruises a Silversea, da Explora Journeys a Cunard, fino a Princess Cruises, Ritz-Carlton Yacht Collection, Sea Cloud, Ponant e Windstar. Tra gli arrivi più attesi la Renaissance il 15 agosto con 1.350 passeggeri e la Enchanted Princess il 21 ottobre, destinata a segnare il record stagionale con 3.660 crocieristi. Un flusso di visitatori che rappresenta un'opportunità economica per il commercio cittadino e per gli operatori turistici, anche se gli agenti marittimi spingono perché venga finalmente attrezzato il molo di sopraflutto per l’approdo delle navi di piccola e media stazza. (c. fi.)

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