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Macomer.
26 maggio 2026 alle 00:18

SportInsieme per l’inclusione 

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Lo scorso fine settimana, un centinaio di atleti, di diverse società sportive sarde, hanno dato vita ad una giornata speciale per l’inclusione, con la manifestazione “SportInsieme”, organizzata dall’associazione sportiva e culturale “Tottu Paris”. Alla decima edizione, l’iniziativa ha richiamato centinaia di persone al centro sportivo di Sertinu.

Si è trattato di una grande giornata di festa, tra calcetto, baskin, vogatori, tiro con l’arco, go-kart, hand bike. «Una bella giornata per lo sport che deve essere istituzionalizzata - ha commentato il sindaco di Macomer, Riccardo Uda -. Ho visto tanti ragazzi felici e la felicità di coloro che vi hanno partecipato».

Tra i partecipanti anche i ragazzi della struttura “Villa Chiara” di Olbia e la partecipazione di tanti volontari delle associazioni che operano in Sardegna e a Macomer, in particolare l’Oftal, l’organizzazione che raccoglie i malati e portatori di handicap di tutta l’Isola. «È stata una giornata importante, che ha visto uniti gruppo di atleti con disabilità, volontari e tanti cittadini - ha osservato il presidente regionale Oftal, Tore Acca - di inclusione e di festa, grazie alla collaborazione di tanti».

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