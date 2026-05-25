SportInsieme per l’inclusione 

Lo scorso fine settimana, un centinaio di atleti, di diverse società sportive sarde, hanno dato vita ad una giornata speciale per l’inclusione, con la manifestazione “SportInsieme”, organizzata dall’associazione sportiva e culturale “Tottu Paris”. Alla decima edizione, l’iniziativa ha richiamato centinaia di persone al centro sportivo di Sertinu.

Si è trattato di una grande giornata di festa, tra calcetto, baskin, vogatori, tiro con l’arco, go-kart, hand bike. «Una bella giornata per lo sport che deve essere istituzionalizzata - ha commentato il sindaco di Macomer, Riccardo Uda -. Ho visto tanti ragazzi felici e la felicità di coloro che vi hanno partecipato».

Tra i partecipanti anche i ragazzi della struttura “Villa Chiara” di Olbia e la partecipazione di tanti volontari delle associazioni che operano in Sardegna e a Macomer, in particolare l’Oftal, l’organizzazione che raccoglie i malati e portatori di handicap di tutta l’Isola. «È stata una giornata importante, che ha visto uniti gruppo di atleti con disabilità, volontari e tanti cittadini - ha osservato il presidente regionale Oftal, Tore Acca - di inclusione e di festa, grazie alla collaborazione di tanti».

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