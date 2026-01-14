Spissu castiga la Dinamo 

Dinamo Sassari 75

Saragozza 94

Banco di Sardegna SS : Pullen 14 (2/5, 3/10), Buie ne, Zanelli 3 (0/1, 1/5), Seck 2 (1/1), Johnson ne, Ceron 7 (3/7, 0/5), Casu (0/1, 0/1), Vincini 8 (4/6), Mezzanotte 9 (3/7, 1/2), Thomas 10 (4/7, 0/1), McGlynn 12 (3/4), Visconti 10 (0/4, 2/5). All. Mrsic.

Casademont Saragozza : Robinson 23 (11/16), Spissu 3 (0/1, 1/3), Bell-Hayes 3 (0/2, 1/4), Yusta 23 (6/6, 3/4), Gonzales 10 (2/4, 2/4), Kabaca ne, Fernandez 7 (1/6, 0/3), Soriano (0/4, 0/1), Rodriguez 13 (5/5, 1/2), Bermudez, Stephens 5 (1/2, 1/2), Traore 7 (2/2). All. Ramirez.

Arbitri : Ninkovic (Ser), Mutapcic (Ger) e Galic (Cro).

Parziali : 19-21, 34-42, 52-65.

Note : percentuali di tiro Sassari 27 /72 (7/29 da tre); Saragozza 37/71 (9/23 da tre). Tiri Liberi: Sassari 14/17; Saragozza 11/14. Rimbalzi: Sassari 19 off 20 dif (Ceron e Thomas 7); Saragozza 15 off 27 dif.

Sassari. Mezza Dinamo è davvero troppo poco perché ci sia partita. Marco Spissu vince nel “suo PalaSerradimigni” e a fine gara si trattiene a lungo per distribuire abbracci, sorrisi e autografi. Il risultato di 76-94 dà qualche speranza a Saragozza, mentre Sassari è virtualmente già fuori dalla Europe Cup, ancorata allo zero in classifica e obiettivamente più preoccupata del campionato. Marshall e Beliauskas sono infortunati, Buie è acciaccato e così pure Johnson: entrambi vengono tenuti prudenzialmente in panchina.

Cronaca

L’unico recupero è quello di Zanelli, reduce dall’influenza, che viene proposto in quintetto insieme a Pullen e Ceron (il più attivo dei tre) e i soliti Thomas e McGlynn che producono il primo e unico strappo: 11-4 al 6’. Gli spagnoli reagiscono prendendo rimbalzi in attacco (8 nel primo quarto) e con Yusta che va già in doppia cifra: 13-14 all’8’. Mrsic chiude con un quintetto alto (Mezzanotte ala piccola) e nel secondo quarto inizia con cinque italiani.

Le azioni non sono neppure male, ma il Banco ha 1/9 da tre e Saragozza, con Spissu play, inizia a staccarsi: 25-34 al 16’ con tap-in del solito Yusta, il più produttivo insieme all’ala Robinson. Malissimo gli esterni biancoblù nel primo tempo: 4/23 al tiro. Nel terzo quarto Pullen prende più iniziativa (44-49 al 23’) ma bastano un paio di leggerezze e gli ospiti schizzano via: -13 al 25’. Saragozza controlla poi senza patemi.

Le dichiarazioni

Marco Spissu ha commentato: «L’emozione è sempre unica, quanto alla Dinamo li ho visti in crescita e hanno più energia con Pullen e Visconti». Sul futuro: «La voglia di tornare c’è ma ho 30 anni e voglio competere ancora al massimo, ho un altro anno in teoria».

Il coach sassarese Veljko Mrsic: «Brava Saragozza, ma noi abbiamo perso troppi palloni in prima linea e abbiamo tirato male». E ha sottolineato: «Da due settimane ci alleniamo in nove, speriamo di recuperarne qualcuno ma era anche un’occasione per qualche altro giocatore».

