Speleosub muore a Su Gologone 

Un esperto speleosub è morto ieri durante un’immersione esplorativa a Su Gologone, a Oliena. La vittima, Luca Pedrali, 60 anni, di Salò, partecipava a un progetto tecnico e scientifico. Il dolore della comunità olianese.
a pagina 6
