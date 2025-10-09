VaiOnline
Francia.
10 ottobre 2025 alle 00:27

La solitudine di Macron, rebus sul premier 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Più solo che mai davanti ad una delle crisi più laceranti della storia della Quinta Repubblica francese. Dopo il ritiro del premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in una diretta su France 2 seguita da 7 milioni di telespettatori, la palla è tornata nel campo del presidente, Emmanuel Macron, che si è impegnato a nominare entro stasera un nuovo capo del governo per scongiurare la prospettiva di urne anticipate. Opzione, quest’ultima, invocata dal Rassemblement National (Rn), strafavorito nei sondaggi in caso di ritorno alle urne, e dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

Dalla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, intanto, il ministro dimissionario dell'Economia, Roland Lescure, tenta di rassicurare mercati e osservatori internazionali: la Francia, garantisce, avrà un bilancio per il 2026. Il tempo stringe e al momento, lungo le rive della Senna, nessuno - forse nemmeno lo stesso Macron - è in grado di dire cosa accadrà domani. Nuovo incarico a Lecornu? Apertura a sinistra con un premier socialista a Matignon? Formazione di un governo tecnico con la nomina di un premier super partes? Riapertura del cantiere ad alto rischio della riforma previdenziale? Nel totopremier circola il nome del centrista Jean-Louis Borloo, 74 anni, ex ministro ai tempi di Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. Nella République sull’orlo della crisi di nervi, le incognite restano tante, e le risposte, al momento, difficilmente prevedibili. Unica certezza, l’Eliseo ha garantito che il presidente deciderà entro oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana
Il progetto

La nuova vita del vecchio Marino

Addio all’ex ospedale, sul lungomare di Cagliari nascerà un albergo di lusso 
Alessandra Carta