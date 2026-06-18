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19 giugno 2026 alle 00:29

Speciale “Nieddittas” 

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Uno speciale “Nieddittas” questa sera alle 21 su Videolina racconta il viaggio di una filiera sarda che nasce nel Golfo di Oristano e arriva fino alla tavola dei consumatori. Dalle attività nei vivai a mare alla raccolta delle cozze, dal centro di depurazione e spedizione ai controlli di qualità, il programma entra nel cuore del lavoro quotidiano di “Nieddittas” e della Cooperativa Pescatori Arborea.

Lo speciale restituisce così il profilo di un’impresa sarda radicata nel territorio, capace di unire tradizione marinara, innovazione, qualità alimentare e attenzione all’ambiente. Un racconto che parte dal lavoro delle persone e arriva al consumatore, seguendo il percorso del prodotto e il legame profondo tra “Nieddittas”, il mare e l’Oristanese.

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