Special Olympics, Millesport protagonista in Abruzzo 

L’associazione Millesport, dalla spiaggia del Poetto alle montagne innevate dell’Abruzzo. C’è anche Cagliari tra le protagoniste dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia, iniziate lunedì e che terminano oggi, tra L’Aquila e la stazione sciistica di Ovindoli. Un evento che riunisce circa 500 atleti con e senza disabilità provenienti da tutta Italia, impegnati in diverse discipline come sci alpino, sci nordico snowboard e racchette da neve.

La delegazione cagliaritana è composta da 30 persone, tra tecnici e accompagnatori, con 26 atleti in gara nelle prove con le racchette da neve. Martedì si sono svolte le gare di “divisioning”, che servono a suddividere gli atleti nelle finali in base ai tempi, secondo il sistema che caratterizza Special Olympics e che permette competizioni equilibrate tra atleti di livello simile.

«Per noi è un’esperienza importantissima. Abbiamo portato qui un gruppo numeroso e molto motivato. I ragazzi stanno vivendo giorni intensi non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano», spiega il vicepresidente Andrea Siddi.

La preparazione non è stata semplice per una squadra che arriva da una città abituata al mare e al sole per quasi tutto l’anno. «Ci siamo allenati al Poetto», continua Siddi «con le racchette perché la sabbia è molto simile alla neve e permette di riprodurre il tipo di sforzo richiesto in gara. È stato un modo creativo per prepararci e i ragazzi hanno risposto benissimo».

«La cerimonia è stata bellissima, abbiamo ballato tutti. Ci stiamo facendo il “mazzo”. Dimostreremo il nostro valore e proveremo a vincere», raccontano con grande entusiasmo i ragazzi.



